زيدان اقبال يقود فريقه للفوز في الدوري الهولندي

2024-12-08 22:45:02 - المصدر: واع

متابعة – واعقاد لاعب منتخبنا الوطني زيدان اقبال ، اليوم الأحد ، فريقه اوترخت الى الفوز على نادي المير سيتي 3/1 ضمن الدوري الممتاز الهولندي لكرة القدم.وسجل زيدان هدفا رائعا هو الثاني لفريقه من خارج منطقة الجزاء ، ويعد هذا الهدف الاول لزيدان مع فريقه في الدوري الممتاز ، ومنح مدرب اوترخت زيدان ثقة كبيرة خلال مباراتي الفريق الأخيرتين، إذ تم اشراكه طيلة دقائق المباراة ، بعد ان كان في السابق يشركه لدقائق معدودة .يذكر أن زيدان حصل على الضوء الأخضر من مدربه للالتحاق بصفوف منتخبنا الوطني خلال مشاركته في بطولة خليجي الكويت 26 ، وتحديدا بعد مباراة منتخبنا الأولى المقررة امام اليمن في 22 من الشهر الحالي .