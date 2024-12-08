اجتماع الرئاسات وإدارة الدولة يشدد على الحفاظ على وحدة سوريا واحترام خيارات شعبها

2024-12-08 22:50:09 - المصدر: الفرات نيوز

حضر رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الاجتماع المشترك للرئاسات وائتلاف إدارة الدولة، وحضره رئيس الجمهورية السيد عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب السيد محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان، وخُصص الاجتماع لبحث تطورات الأحداث في سوريا وانعكاساتها الأمنية والسياسية على أمن واستقرار العراق والمنطقة بأسرها، ومتابعة أوضاع الرعايا العراقيين في سوريا وضرورة تأمين عودة آمنة للراغبين منهم.

واستعرض المجتمعون الإجراءات المتخذة لتأمين الأراضي العراقية من أي تداعيات محتملة لما يجري في سوريا، حيث جرى تأكيد أهمية تكثيف الجهد الأمني على الحدود العراقية السورية، ودعم إجراءات الحكومة في حماية أمن الحدود، وطمأن الاجتماع الشعب العراقي بأنّ الإجراءات الأمنية متخذة سلفاً، بما يكفل حفظ أمن وسلامة المواطنين من أي تهديدات طارئة.

وأكد الاجتماع موقف العراق الثابت بضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، مشدداً على أهمية احترام سيادة الأراضي السورية وخيارات الشعب السوري في العيش بأمان وسلام، ودعوة المجتمع الدولي لبذل الجهود من أجل دعم جادّ لاستقرار المنطقة.

وشدد المجتمعون على أنّ الموقف العراقي موحد تجاه التطورات الإقليمية، ووضع خارطة طريق لتحديد العلاقة بين العراق وسوريا، وتكثيف الاتصالات مع الدول العربية والصديقة.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

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