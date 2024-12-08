وزير الداخلية لقوات الحدود: أنتم سور الوطن ودرعه الحصين

2024-12-08 22:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحيا وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، قوات الحدود، مؤكداً أنتم سور الوطن ودرعه الحصين.وقال الشمري لقوات الحدود في بيان لمكتبه الاعلامي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "أنتم سور الوطن ودرعه الحصين ، أعين ودعوات الشعب العراقي تربو إليكم، قبلة ثناء على جبين كل واحد منكم ".