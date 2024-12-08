دوري النجوم.. القوة الجوية يكرم وفادة النفط بهدف

2024-12-08 22:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ‏فاز فريق القوة الجوية على ضيفه فريق النفط بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة العاشرة لدور نجوم العراق لكرة القدم.

‏جرت المباراة على ملعب الشعب الدولي اليوم الأحد عند الساعة 7:30 مساءً.

انتهى الشوط الاول بتقدم القوة الجوية بهدف دون مقابل للنفط، وجاء الهدف عن طريق اللاعب صفاء هادي في الدقيقة 45+1.

واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم مهند قاسم صافرته معلنا عن نهاية المباراة.

ورفع القوة الجوية رصيده للنقطة 15 بالمركز الثامن، وتجمد رصيد النفط عند النقطة 16 بالمركز الثالث.

وكانت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق، قررت تعديل مكان مباراة النفط أمام القوة الجوية لحساب الجولة العاشرة من المرحلة الأولى لدوري نُجومِ العراق، التي ستقام اليوم الأحد، من ملعب الكوت إلى ملعب الشعب الدولي، على أن تقام في الساعة 7:30 مساءً بدلا من التوقيت السابق عند الساعة 2:30 عصراً.