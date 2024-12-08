رئيس مجلس القضاء: مصلحة العراق فوق أي اعتبار

2024-12-08 23:00:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأحد، ان يكون الموقف العراقي من تطورات الوضع في سوريا على وفق مبدأ "العراق أولا".

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى- تلقته وكالة الأنباء للعراقية (واع)- ان"القاضي زيدان شارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة في قصر بغداد لبحث تطورات الاحداث في سوريا وانعكاساتها الأمنية والسياسية على امن واستقرار العراق والمنطقة بأسرها ومتابعة أوضاع الرعايا العراقيين في سوريا وضرورة تأمين عودة آمنة لمن يرغب في ذلك".

وأكد زيدان – حسب البيان - أنه "يكون الموقف العراقي من تطورات الوضع في سوريا على وفق مبدأ "العراق أولا".

واضاف "يجب وضع مصلحة العراق فوق أي اعتبار والتعامل مع الوضع القادم في سوريا على هذا الأساس".