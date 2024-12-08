إقليم كردستان العراق يشدد على أهمية توحيد الجهود الدولية والإقليمية لضمان مستقبل مستقر لسوريا

2024-12-08 23:00:04 - المصدر: كونا

اربيل - 8 - 12 (كونا) -– شددت رئاسة اقليم كردستان العراق اليوم الاحد على أهمية توحيد الجهود الدولية والإقليمية لضمان مستقبل مستقر لسوريا مع التاكيد على الحفاظ على أمن واستقرار ومصالح جميع شعوب ومكونات المنطقة.وذكرت رئاسة اقليم كردستان في بيان حول التطورات المتسارعة في سوريا انها تتابع باهتمام بالغ التطورات في سوريا داعية جميع الأطراف إلى تبني لغة الحوار والحل السلمي بما يضمن العدالة والمساواة لجميع مكونات سوريا "بما في ذلك الشعب الكردي وضمان مشاركتهم الفعالة في رسم مستقبل البلاد".كما يؤكد إقليم كردستان حسب البيان التزامه بالحفاظ على علاقات متوازنة والعمل على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان استقرار سوريا معربا عن رفضه أي صراع يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة كما يؤكد ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار ومصالح جميع شعوب ومكونات المنطقة.ودعا البيان المجتمع الدولي ودول المنطقة للاضطلاع بدورهم في إيجاد حل سلمي مؤكدا دعم الاقليم لتطلعات الشعب السوري في السلام والحرية.وبدورها وفي بيان مماثل اعربت حكومة إقليم كردستان عن احترامها لقرار الشعب السوري وإرادته املا أن تكون سوريا المستقبل حرة سلمية ديمقراطية ومستقرة تصان فيها حقوق جميع الشعوب والمكونات.واكد البيان ان التغيير السريع وسقوط النظام الحاكم في سوريا يمثل بداية حقبة جديدة.وشهدت الأوضاع في سوريا منذ أيام تطورا سياسيا وميدانيا بدأ باشتباكات بين فصائل معارضة والقوات الحكومية سيطر على إثرها مسلحو هذه الفصائل على عدد من المناطق في الشمال لا سيما حماة وإدلب وحلب قبل أن تعلن في وقت مبكر من اليوم سيطرتها على مدينة حمص الاستراتيجية ودخول العاصمة دمشق والسيطرة عليها. (النهاية) ص ب ر / م م ج