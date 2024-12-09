العبادي: العراقيون فرحون من تخلص سوريا من الحرب الداخلية

2024-12-09 00:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، أنه لا توجد حاضنة إرهابية في العراق بعد عمليات التحرير.وقال العبادي في لقاء خاص سيعرض على العراقية الإخبارية في وقت لاحق تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "لا توجد حاضنة إرهابية في العراق بعد عمليات التحرير "، مؤكداً "نريد العيش بسلام مع سوريا".وأضاف: "أنا فرح بأن نشهد نهاية حزب البعث في سوريا والعراق ، والعراقيون فرحون من تخلص سوريا من الحرب الداخلية "، مبيناً "لدينا علاقات كثيرة ومختلفة مع سوريا ونامل بعلاقات طيبة معها ".وأشار إلى أن "ما حصل في العام 2014 لن يتكرر في العراق "، محذراً من "سرعة انهيار الأنظمة بفعل القطيعة مع المواطن".