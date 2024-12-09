السيد الحكيم يؤكد ضرورة فسح المجال أمام الشعب السوري لتقرير مصيره

2024-12-09 00:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، ضرورة فسح المجال أمام الشعب السوري لتقرير مصيره.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نتابع عن كثب المستجدات المتسارعة في سوريا الشقيقة، وما آلت اليه الأمور سياسيا وأمنيا، وهنا نؤكد حرصنا على ضرورة فسح المجال أمام الشعب السوري الشقيق لتقرير مصيره عبر دستور يشرف على إقراره، عملية سياسية انتقالية وديمقراطية يساهم بصناعتها وتأسيسها، تشمل كل أطيافه و مكوناته، بعيدا عن الإقصاء والتهميش، وباستقلالية تامة، والحفاظ على مقدسات المسلمين من مراقد مطهرة، وعدم تعريض الأقليات للاضطهاد العقائدي والفكري".وشدد على "ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وحمايتها من الأطماع"، مؤكدا "أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين العراقي والسوري، بحكم التاريخ والمصالح المشتركة."وتابع: "حمى الله سوريا الشقيقة وشعبها الشقيق وجميع بلداننا العربية والإسلامية من كل سوء".