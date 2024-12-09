رئيس البرلمان: نعلن احترامنا الكامل لإرادة الشعب السوري وخياراته الحرة

2024-12-09 00:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، تضامن البرلمان العراقي مع الشعب السوري في هذه المرحلة المهمة.وقال المشهداني في بيان لمكتبه الاعلامي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نتابع في مجلس النواب العراقي باهتمام كبير التطورات التي جرت اليوم في سوريا الشقيقة ونعلن احترامنا الكامل لإرادة الشعب السوري وخياراته الحرة في تحقيق التغيير السياسي الذي يعكس تطلعاته نحو بناء دولة مدنية سلمية عربية مستقرة".وأضاف، إن "العراق وسوريا دولتان شقيقتان تربطهما أواصر تاريخية وجغرافية وثقافية عميقة ومجلس النواب العراقي يشدد على أهمية استعادة سوريا لدورها الحقيقي والمحوري في المنطقة العربية وازالة آثار ما جرى مما مس الجميع"، مضيفا: "كما نؤكد جميعاً على دعمنا الكامل لاستقلال سوريا ووحدة أراضيها ورفضنا القاطع لأي محاولة للمساس بسيادتها أو تهديد أمنها واستقرارها".وأشار إلى أن " مجلس النواب العراقي يعبّر عن تضامنه مع الشعب السوري في هذه المرحلة المهمة كما أنه يدعو إلى حفظ الأمن والنظام العام وحماية الأرواح والممتلكات وضمان سلامة المؤسسات العامة والخاصة بما يسهم في تحقيق الاستقرار والانتقال السلمي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري."وتابع: "نجدد التأكيد على أن خيارات الشعب السوري هي خياراتهم التي نحترمها وأن استقرار سوريا وأمنها ينعكس بشكل مباشر على استقرار العراق والمنطقة بأسرها "، داعيا المجتمع الدولي وجميع الأطراف الإقليمية إلى "دعم الشعب السوري لتحقيق مستقبل آمن ومستقر يتوافق مع إرادته الحرة وتطلعاته المشروعة".