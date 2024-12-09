المشهداني: نعلن احترامنا الكامل لإرادة الشعب السوري وخياراته الحرة

2024-12-09 00:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الأحد، (8 كانون الأول 2024)، عن "الاحترام الكامل لإرادة الشعب السوري وخياراته الحرة".

وقال المشهداني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"،: "نتابع في مجلس النواب العراقي باهتمام كبير التطورات التي جرت اليوم في سوريا الشقيقة ونعلن احترامنا الكامل لإرادة الشعب السوري وخياراته الحرة في تحقيق التغيير السياسي الذي يعكس تطلعاته نحو بناء دولة مدنية سلمية عربية مستقرة".

وأضاف، إن "العراق وسوريا دولتان شقيقتان تربطهما أواصر تاريخية وجغرافية وثقافية عميقة ومجلس النواب العراقي يشدد على أهمية استعادة سوريا لدورها الحقيقي والمحوري في المنطقة العربية وازالة آثار ما جرى مما مس الجميع، كما نؤكد جميعاً على دعمنا الكامل لاستقلال سوريا ووحدة أراضيها ورفضنا القاطع لأي محاولة للمساس بسيادتها أو تهديد أمنها واستقرارها".

ولفت المشهداني الى، ان "مجلس النواب العراقي إذ يعبر عن تضامنه مع الشعب السوري في هذه المرحلة المهمة فإنه يدعو إلى حفظ الأمن والنظام العام وحماية الأرواح والممتلكات وضمان سلامة المؤسسات العامة والخاصة بما يسهم في تحقيق الاستقرار والانتقال السلمي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري".

وجدد رئيس البرلمان "التأكيد على أن خيارات الشعب السوري هي خياراتهم التي نحترمها وأن استقرار سوريا وأمنها ينعكس بشكل مباشر على استقرار العراق والمنطقة بأسرها كما ندعو المجتمع الدولي وجميع الأطراف الإقليمية إلى دعم الشعب السوري لتحقيق مستقبل آمن ومستقر يتوافق مع إرادته الحرة وتطلعاته المشروعة".