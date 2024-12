مستشار السوداني: لا توجد علاقات اقتصادية قوية مع سوريا

2024-12-09 01:10:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدىأوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، تداعيات الأحداث السورية على الاقتصاد العراقي، مؤكداً أن غياب العلاقات التجارية بين العراق وسوريا يقلل من التأثيرات الاقتصادية.وقال صالح، إنه «يجب التفريق بين نوعين من التأثيرات: الأول هو التأثيرات الأكبر التي قد تحدث إذا كانت هناك علاقات ستراتيجية وتجارية كبيرة بين العراق وسوريا، وهو أمر غير […]

