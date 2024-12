2024-12-09 01:10:06 - المصدر: جريدة المدى

 علي حسين ماذا تسمي رجل دين ، يحمل الجنسية العراقية ،ويتقاضى اموالا من العراق ، يخرج من على شاشة احدى الفضائيات ليقول بكل اريحية ان العراق غير مهم بالنسبة له ، مثل اهمية ايران ؟ . وعندما يقول له مقدم البرنامج : انت عراقي وتعيش في العراق ، يتحول الشيخ مصطفى الانصاري الى مؤرخ […]

