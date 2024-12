“الحفاظ على وحدة سوريا”.. هذه مخرجات اجتماع “ادارة الدولة”

2024-12-09 01:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر شدد اجتماع الرئاسات وإئتلاف إدارة الدولة، المنعقد في رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، على وحدة الموقف العراقي تجاه سورية وضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الجارة. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، “بدعوة من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني ورئيس …

