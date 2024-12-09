القيادات العراقية: موقفنا موحد إزاء التطورات الاقليمية والعلاقة مع سوريا

2024-12-09 02:00:04 - المصدر: كونا

بغداد - 8 - 12 (كونا) -- اعربت الرئاسات العراقية الثلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الوزراء) وقيادات حزبية عراقية اليوم الاحد عن موقف موحد ازاء التطورات الاخيرة في المنطقة والاحداث في سوريا.جاء ذلك في بيان اصدرته رئاسة الجمهورية العراقية عقب اجتماع دعا له رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد وضم رئيس البرلمان محمود المشهداني ورئيس الحكومة محمد السوداني ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان وقيادات ائتلاف (ادارة الدولة) الذي يضم تحالف الاحزاب الداعمة للحكومة في مجلس النواب.وذكر البيان ان موقف العراق ثابت بضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وامنها واستقرارها مع احترام سيادة الاراضي السورية وخيارات الشعب السوري في العيش بامان وسلام ودعوة المجتمع الدولي لبذل الجهود من اجل دعم استقرار جدي للمنطقة.وشدد المجتمعون على ان الموقف السياسي العراقي موحد تجاه التطورات الاقليمية ووضع خارطة طريق لتحديد العلاقة بين العراق وسوريا داعين في الوقت نفسه الى تكثيف الاتصالات مع الدول العربية والصديقة في هذا المجال.وبحث المجتمعون اوضاع الرعايا العراقيين في سوريا وضرورة تامين عودة امنة لمن يرغب في ذلك فضلا عن بحث الاجراءات المتخذة لتامين الاراضي العراقية من اي تداعيات محتملة لما يجري في سوريا.ودعت الحكومة العراقية في وقت سابق اليوم الى احترام الارادة الحرة لجميع السوريين والعمل على اقرار دستوري تعددي للبلاد يحترم جميع الاطياف والاتجاهات هناك. (النهاية) ع ح ه / م م ج