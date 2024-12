"الإطار" يراقب سوريا بحذر بعد سقوط الأسد.. وأنباء عن تواصل بغداد مع الجولاني

2024-12-09 02:05:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن سقط نظام بشار الأسد بعد أقل من 10 أيام على تحرك فصائل مسلحة من شمالي سوريا، بينما يترقب العراق ما سيحدث في الدولة الجارة، التي سبق أن أعلنت بغداد دعمها للنظام هناك قبل أيام فقط، دون تدخل مباشر.ويقول محللون إن بغداد تواصلت خلال الساعات الأخيرة، التي أعقبت انهيار نظام الأسد، مع الفصائل […]

