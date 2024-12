2024-12-09 02:05:06 - المصدر: جريدة المدى

ذي قار/ حسين العاملبالتزامن مع الذكرى السنوية لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون الاول عام 1948، وصف مسؤولون وناشطون واقع حقوق الانسان في العراق بانه لم يبلغ مرحلة الطموح، مؤكدين تلقي عشرات الشكاوى في مجال التعذيب داخل مراكز التحقيق.وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الإعلان العالمي […]

