صحيفة بريطانية: طريق التنمية العراقي سينافس قناة السويسويربط أوروبا بغرب آسيا

2024-12-09 02:05:06 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة/ حامد أحمد تناولت صحيفة، ديلي اكسبريس Daily Express، البريطانية في تقرير لها مشروع البنى التحتية الضخم الذي يعمل العراق على تنفيذه لخلق طريق جديد يصل بين أوروبا وغرب آسيا والذي يعرف باسم "طريق التنمية" الذي يمتد من موانئ جنوبي العراق الى تركيا عبر شبكة طرق متعددة بانه قد ينافس معبر قناة السويس المصرية […]

