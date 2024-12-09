2024-12-09 03:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم (رويترز)

يستعد المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" التي ستقام في الكويت في الفترة بين الـ21 من ديسمبر (كانون الأول) حتى الثالث من يناير (كانون الثاني) 2025 بمشاركة ثمانية منتخبات تتنافس على اللقب في النسخة الـ26 من تاريخ البطولة.

وأعلن المدير الفني الفرنسي للمنتخب السعودي هيرفي رينارد عن القائمة التي ستخوض المعسكر الذي سينطلق في الـ12 من الشهر الجاري، وضمت 37 لاعباً، إذ ستتقلص بنهاية فترة الإعداد التي ستستمر حتى الـ20 من الشهر الجاري، قبل انطلاق البطولة التي ستشهد منافسة قوية للغاية على اللقب.

وضمت القائمة كلاً من: في حراسة المرمى محمد العويس وأحمد الكسار ومحمد اليامي ونواف العقيدي، وعلى مستوى خط الدفاع يوجد ياسر الشهراني وعلي البليهي وعبدالإله العمري وعلي لاجامي وحسان تمبكتي ومهند الشنقيطي وسلطان الغنام وناصر الدوسري وعبدالملك العييري، وفي الوسط ضم عبدالإله المالكي وعبدالله الخيبري ومصعب الجوير ومحمد كنو ونواف بوشل وأيمن فلاتة وسالم الدوسري، وعلى مستوى الهجوم يوجد عبدالعزيز آل عثمان وهارون كمارا وعبدالله رديف ومحمد القحطاني وفراس البريكان وصالح الشهري وعبدالله الحمدان.

وتعد أولى ضربات قائمة "الأخضر" في البطولة هي إصابة سالم الدوسري ببعض الكسور في الوجه وذلك إثر سقوطه في مباراة فريقه، أمس السبت، أمام الرائد ضمن الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين وانتهت بفوز "الزعيم" بصعوبة بنتيجة (3-2).

وأوضح الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن الدوسري تعرض لكسور خفيفة في الوجه، وأنه سيخضع لمزيد من الفحوصات من أجل التوصل إلى طبيعة إصابته ومدة غيابه عن المشاركة في المباريات التي يتحدد على أثرها موقفه من الوجود في بطولة "خليجي 26".

ويعد الدوسري (33 سنة) من اللاعبين الأساسيين للمنتخب السعودي بصورة عامة، وبخاصة من العناصر التي يعتمد عليها رينارد بصورة كبرى، إذ شارك معه في الولايتين خلال 29 مباراة في أربع بطولات ومنافسات مختلفة، إذ يعد ثالث أكثر لاعب مشاركة معه بعد محمد كنو (33 مباراة) وفراس البريكان (32 مباراة).

ويحتفظ الدوسري بأنه الأكثر تسجيلاً تحت قيادة رينارد في المنتخب السعودي برصيد 13 هدفاً، والأكثر صناعة أيضاً برصيد أربعة أهداف بالتساوي مع الظهير الأيمن لنادي النصر سلطان الغنام.

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وشهدت قائمة "الأخضر" غياب الثلاثي المحترف، نجم روما الإيطالي سعود عبدالحميد، وثنائي بيرشخوت البلجيكي مروان الصحافي وفيصل الغامدي، وذلك لأن البطولة في موعد غير مجدول ضمن المواعيد المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومن حق أنديتهم الامتناع عن إرسالهم للمشاركة في المنافسات، بسبب ارتباطهم بالمباريات التي ستلعب على مستوى أنديتهم محلياً أو قارياً.

وشهدت القائمة عودة حارس نادي النصر نواف العقيدي إلى قائمة المنتخب السعودي، وذلك بعد أن كان صدرت ضده عقوبة خلال فترة وجود المدير الفني السابق روبرتو مانشيني عندما اتهمه الإيطالي بالتهرب من المشاركة الدولية مع منتخب بلاده مع زميله في الفريق سلطان الغنام، ولاعب وسط الهلال سلمان الفرج.

وبالنظر في القائمة، يعود رينارد للحرس القديم مع تدعيمات ببعض اللاعبين الشباب الذين قدموا أداء مميزاً خلال الموسمين الحالي والماضي، وجعلهم نواة لتطوير أداء الأخضر، إذ سيستغل المدير الفني الفرنسي هذه البطولة من أجل الاستعداد جيداً لتعديل المسار في تصفيات كأس العالم 2026 بعد التعادل والهزيمة أمام أستراليا وإندونيسيا على الترتيب في أول معسكر رسمي له عقب عودته.

ويحتل المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، المركز الرابع برصيد ست نقاط بالتساوي مع المركز الثالث إندونيسيا والخامس البحرين والسادس الصين بالرصيد نفسه، إذ يتصدر المنتخب الياباني الترتيب برصيد 16 نقطة وأستراليا في الوصافة برصيد سبع نقاط.

وبالنسبة إلى منافسات المنتخب السعودي في "خليجي 26" سيكون على موعد مع مواجهات قوية، إذ جاء في المجموعة الثانية رفقة العراق والبحرين واليمن والعراق.

وستكون المباراة الافتتاحية للمنتخب السعودي أمام البحرين في الـ22 من الشهر الجاري، وفي الـ25 ستكون مواجهة اليمن، وتنتهي مباريات دور المجموعات بمواجهة العراق في يوم الـ25.

وتضم المجموعة الأولى في البطولة الكويت مستضيف المنافسات وعمان وقطر والإمارات.

ويسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق اللقب الرابع في تاريخه ببطولة "خليجي 26"، إذ توج بها من قبل في نسخ 1994 و2002 و2003، وهو في المركز الثالث من ناحية الأكثر تتويجاً باللقب، إذ يتصدر القائمة المنتخب الكويتي بـ10 ألقاب، والعراق في المركز الثاني برصيد أربعة ألقاب.

وتأتي قطر في المركز الرابع بالتساوي مع السعودية برصيد ثلاثة ألقاب، ومن بعدهما الإمارات وعمان بلقبين، وأخيراً البحرين بلقب واحد فقط.



