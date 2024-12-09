البرتغالي ناني يعتزل كرة القدم

2024-12-09 08:25:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

أعلن ناني الجناح السابق للمنتخب البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنكليزي اعتزاله كرة القدم نهائيا.

وسبق لناني 38 عاما أن ساهم في فوز منتخب البرتغال ببطولة كأس أمم أوروبا 2016 إلى جانب النجم كريستيانو رونالدو.

وبعد فترة إعارة قصيرة إلى سبورتنغ لشبونة انتقل ناني إلى فنربخشة التركي بشكل نهائي عام 2015.

كما لعب لفترات مع أندية فالنسيا الإسباني ولاتسيو الإيطالي وأورلاندو سيتي الأميركي قبل أن يعود إلى إيطاليا مجددا لاعبا في صفوف فينزيا ثم مع ملبورن فيكتوري الأسترالي.

وقال ناني عبر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي: "حان الوقت لأقول وداعا لقد قررت إنهاء مسيرتي كلاعب محترف".

وأضاف: "لقد كانت رحلة رائعة وأود توجيه الشكر لكل شخص ساعدني ودعمني في الأوقات الجيدة والسيئة خلال مسيرتي التي امتدت 20 عاما وكان بها العديد من الذكريات التي لا تنسى".