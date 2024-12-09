ليفربول يضع العرض الأول على طاولة صلاح

2024-12-09 08:25:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

شهدت الساعات القليلة الماضية، إنفراجة في ملف تجديد عقد الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بحسب تقرير صحفي إنجليزي.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول، بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في كانون الثاني المقبل.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فقد قدم ليفربول عرضا رسميا لصلاح لتجديد تعاقده مع الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن هذا لا يعني توصل الطرفين لاتفاق، ومن المتوقع أن تأخذ المفاوضات بعضًا من الوقت.

وأشارت إلى أن ليفربول قام أيضًا بتقديم عروض للثنائي فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد.

كان صلاح قد كشف عن مروره بحالة من الإحباط، نظرًا لعدم تلقيه عرضًا للتجديد.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي البريميرليج، برصيد 13 هدفًا، بالتساوي مع النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي.