الذهب يرتفع مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية

2024-12-09 08:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع للحصول على أدلة بشأن التحركات التالية للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2644.91 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:38 بتوقيت جرينتش. وهبط الذهب نحو 1 بالمئة الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2666.80 دولارا.

واستأنفت الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، شراء الذهب لاحتياطياتها في نوفمبر/تشرين الثاني بعد توقف دام ستة أشهر.

ويتطلع المتداولون الآن إلى بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الأربعاء.

يبدو أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يتجهون إلى خفض أسعار الفائدة هذا الشهر بعد أن أظهرت البيانات أن سوق العمل الأميركية ظلت قوية لكنها استمرت في التباطؤ في نوفمبر/تشرين الثاني.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.08 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 934.75 دولارا، وأضاف البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 963.00 دولارا.