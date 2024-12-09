لا تسقط بالتقادم.. الحكيم يستذكر ضحايا الإبادة الجماعية في العراق والعالم

2024-12-09 09:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استذكر رئيس تحالف قوى الدولة، عمار الحكيم، اليوم الاثنين (9 كانون الأول 2024)، ضحايا الإبادة الجماعية في العراق والعالم، فيما طالب ببذل جهودا اكبر لمنع هذه الجرائم.

وقال الحكيم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية وتكريمهم ومنع هذه الجريمة، يمثل دعوة مفتوحة لإدانة الأفعال التي يتم ارتكابها بقصد الإهلاك الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو عرقية أو طائفية أو دينية ولأسباب إجرامية صرفة".

وأضاف ان "أبرز مداليل هذه الجريمة، ما تعرض له الشعب اللبناني ويتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة منذ أكثر من عام من إبادة ممنهجة، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمسلمين في بورما، وحملات الأنفال وحلبجة والأهوار والمقابر الجماعية في العراق على يد الديكتاتورية المبادة، ومن ثم المجازر الوحشية التي طالت العراقيين على يد عصابات داعش الظلامية".

وتابع الحكيم ان "إدانة هذه المجازر غير كافية فهي لا تسقط بالتقادم، ما يتطلب تظافر الجهود لمنع حدوث مثل هذه المجازر وملاحقة مرتكبيها دون النظر إلى منصبهم سواء كانوا حكاما أو موظفين عامين أو أفرادا غير مسؤولين وفق الاتفاقيات الدولية المعتمدة".