تلفزيون الناصرية: أزمة المياه تهدد مشاريع حيوية في ذي قار والحكومة المحلية

شبكة أخبار الناصرية: قال معاون محافظ ذي قار، المهندس سلامة السرهيد، أن المحافظة تواجه أزمة حادة في ملف المياه قد تؤدي إلى توقف بعض المشاريع الحيوية، خاصة في مناطق (سيد دخيل، والگرمة، والإصلاح، والطار، والعكيكة)، وذلك نتيجة جفاف الأنهار وقلة الاطلاقات المائية المخصصة لمحافظة ذي قار. وأوضح السرهيد في تصريح...

