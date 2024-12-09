لليوم الثاني تواليا.. دوائر السليمانية تواصل الإضراب بسبب عدم صرف الرواتب

2024-12-09 10:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

واصل موظفو دوائر محافظة السليمانية، اليوم الاثنين (9 كانون الأول 2024)، إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، بسبب عدم صرف الرواتب لأكثر من 70 يوما.

وقال مراسل "بغداد اليوم" إن "دوائر التقاعد والضريبة وكاتب العدل والمرور، ومعامل الأسمنت، والكهرباء، والصناعة والمدارس، في السليمانية وحلبجة وسيد صادق وجمجمال ورابرين أضربت عن الدوام بالكامل".

ونقل المراسل عن موظفين، قولهم، أنهم، "سيواصلون الإضراب عن الدوام، حتى لو قامت حكومة الإقليم بصرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول من العام الحالي، لآن مطالبهم صرف الرواتب لثلاث أشهر، وتوطينها على المصارف الاتحادية حصرا"، مشيرا إلى "تجمع عشرات الموظفين أمام دوائر المرور والتقاعد، لكن لا أحد يستقبل معاملاتهم، بسبب الإضراب عن الدوام".

وكان عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي أكد، امس الأحد، أن الإضراب العام عن الدوام في السليمانية سيتواصل.

وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الإضراب عن الدوام والاحتجاجات ستتواصل في السليمانية وحلبجة وأطرافهما".

وأضاف أنه "لن نعود إلى الدوام إذا لم يتم صرف رواتب الموظفين المتأخرة للأشهر الثلاثة، فضلا عن حسم ملف توطين الرواتب في المصارف الاتحادية حصرا".

وأشار إلى أن "المواطن الكردي يعيش وضعا سيئا من جميع النواحي، فالمعلم لا يملك أجرة التكسي للذهاب إلى المدرسة، والمواطن لا يملك أجرة مولد الكهرباء أو شراء النفط الأبيض، في ظل دوامة الأزمات التي يعيشها، نتيجة انهيار الخدمات من كل النواحي، من كهرباء ووقود".

ويشهد إقليم كردستان لاسيما في محافظة السليمانية منذ فترة احتجاجات وأضراب واسع بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين، حيث أعلنت عدد من دوائر التربية والمؤسسات الحكومية في المحافظة إضرابًا عن الدوام الرسمي، احتجاجًا على تأخر توزيع الرواتب.