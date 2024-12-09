اتحاد الكرة يكشف عن مواعيد 8 مباريات مؤجلة من دوري نجوم العراق

2024-12-09 10:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشفت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق لكرة القدم، يوم الاثنين، عنمواعيد المباريات المؤجلة لعدد من فرق الدوري.

ووفقجدول للاتحاد اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ستقام مباراة فريق الشرطة مع ضيفه فريقدهوك ستقام يوم الاثنين الموافق 16 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وفينفس اليوم تقام مباراة فريق نفط ميسان مع ضيفه القوة الجوية، والمباراتان مؤجلتانمن الجولة السابعة.

‏وتقاممباراة واحدة يوم الجمعة الموافق 20 من الشهر الجاري بين فريقي القوة الجوية وضيفهنوروز وهي مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة.

‏وتقاممباراتان يوم السبت الموافق 21 من الشهر الجاري وهما مؤجلتان من الجولة الثامنة،تجمع الأولى فريق الكهرباء مع ضيفه فريق الشرطة، ‏وفي الثانية يستضيف دهوك فريقالقاسم.

‏وتقاميوم السبت الموافق 28 من الشهر الجاري مباراتان مؤجلتان من الجولة التاسعة، تجمعالأولى فريق نوروز بضيفه دهوك، ‏والمباراة الثانية لفريق الشرطة وضيفه الميناء.

‏وتقوميوم الأحد الموافق 29 من الشهر الجاري مباراة مؤجلة أخيرة من الجولة التاسعة تجمعالحدود بضيفه فريق القوة الجوية.