جنايات الأنبار: المؤبد بحق تجار مخدرات بحوزتهم 17 كغم من المواد المخدرة

2024-12-09 10:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أصدرت محكمة جنايات الأنبار، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد بحق أربعة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المدانين ضبطت بحوزتهم 100 ألف حبة من نوع كبتاجون المخدرة بوزن 17 كيلو غراماً كانت مخبأة داخل إطار سيارة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48و 49 من قانون العقوبات".