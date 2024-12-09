2024-12-09 10:54:04 - المصدر: ايشان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ 26 مقاتلا على الأقلّ قتِلوا، الأحد، في هجوم شنّته فصائل سورية مدعومة من تركيا على أحياء في مدينة منبج (شمال سوريا) تسيطر عليها قوات كردية سورية. وتأتي هذه الاشتباكات بعد تمكّن الفصائل الموالية لتركيا الأسبوع الماضي من السيطرة على تل رفعت التي كانت في قبضة الأكراد. وشنّت الفصائل الموالية […]

ظهرت المقالة هجوم لفصائل موالية لتركيا على قوات كردية في منبج شمال سوريا يخلف عشرات القتلى أولاً على ايشان.



