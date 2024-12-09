2024-12-09 10:55:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم مواعيد إقامة المباريات المؤجلة في دوري نجوم العراق، التي تأجلت بسبب مشاركة أندية القوة الجوية، الشرطة، ودهوك في الاستحقاقات الخارجية، وجاء موعد اقامتها بالتزامن مع مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس الخليج في الكويت.

وجاءت المواعيد المحددة على النحو التالي:

الاثنين 16 كانون الأول 2024:

الشرطة × دهوك

نفط ميسان × القوة الجوية

الجمعة 20 كانون الأول 2024:

القوة الجوية × نوروز

السبت 21 كانون الأول 2024:

الكهرباء × الشرطة

دهوك × القاسم

الخميس 28 كانون الأول 2024:

نوروز × دهوك

الشرطة × الميناء

الجمعة 29 كانون الأول 2024:

الحدود × القوة الجوية

يُذكر أن هذه المباريات تأتي استكمالًا للجولات المؤجلة، لضمان توازن جدول الدوري مع استحقاقات الأندية العراقية المحلية والخارجية.