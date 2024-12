2024-12-09 10:55:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/ بغدادوجهت وزارة الدفاع، اليوم الأثنين، دعوة إلى المتقاعدين من منتسبي الجيش السابق من مستحقي العلاوة.وذكر بيان للوزارة ورد لـ"المدى"، أنها "تدعو المتقاعدين من منتسبي الجيش السابق مستحقي العلاوة المدرجة أسمائهم أدناه، مراجعة دائرة التقاعد العسكري مستصحبين معهم نسخة من الهوية التقاعدية والبطاقة الشخصية".

The post الدفاع توجه دعوة للمتقاعدين من منتسبي الجيش السابق appeared first on جريدة المدى.