المدى/ بغدادأعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، تعيين ألينا حبة وهي واحدة من فريق محاميه في قضية "أموال الصمت" في نيويورك لتكون مستشارة للرئيس.ودافعت حبة وهي من أصول عراقية، وتبلغ من العمر 40 عاما، عن ترامب في وقت سابق من هذا العام، كما شغلت منصب المتحدثة القانونية باسمه.وكانت حبة تقضي وقتا مع الرئيس المنتخب منذ […]

