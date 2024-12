2024-12-09 11:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، بأن ضابطين في الأمن الوطني استشهدا بعد مواجهة مع عناصر داعش الإرهابية في عامرية الفلوجة بالأنبار. وقال المصدر لـ عراق اوبزيرفر إن “ضابطين من جهاز الأمن الوطني العراقي مديرية أمن الأنبار استشهدا بعد مواجهتهما عناصر من داعش الإرهابي في منطقة عامرية الفلوجة”. وأضاف أن ذلك يأتي بعد …

The post استشهاد ضابطين بالأمن الوطني بعامرية الفلوجة first appeared on Observer Iraq.