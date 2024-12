2024-12-09 11:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

‏بغداد/ عراق أوبزيرفر أبدى عدد من زعماء الأحزاب السُنيّة في العراق دعمهم لما يحصل في سوريا، مؤكدين ترحيبهم بما ألت اليه الأمور فيها. وقال بيان رسمي صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمود المشهداني: انه وفي ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة السورية، اجتمعت قيادات من المكون السني وبدعوة كريمة من الدكتور محمود المشهداني …

