2024-12-09 11:10:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قال عضو مجلس محافظة ذي قار ورئيس لجنة المنافع النفطية رياض الضاحي البدري أن محافظة ذي قار تعيش عصرها الذهبي بسبب كثرة المشاريع الخدمية والاستراتيجية المخصصة لها. وأوضح أن هنالك 172 مشروعا ضمن تنمية الأقاليم و 68 مشروعا ضمن المنافع النفطية و صندوق اعمار ذي قار والجهد الخدمي...

The post مجلس ذي قار: مشاريع جديدة في الصحة والتعليم والخدمات لتعزيز البنية التحتية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.