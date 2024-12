ذي قار تتوقع انخفاضا في أسعار الطحين المدعوم والمستورد

2024-12-09 11:10:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد معاون محافظ ذي قار لشؤون المتابعة، أحمد الحچامي، أن أسعار الطحين المدعوم والمستورد ستشهد انخفاضًا قريبًا، مع تثبيت الأسعار، بعد التنسيق مع وكيل وزير التجارة السيد ستار الجابري لضمان تحقيق ذلك. وأوضح الحچامي خلال البرنامج الصباحي لاذعة الناصرية أن هناك متابعة مستمرة مع الجهات المسؤولة عن توزيع...

