2024-12-09 12:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن رئيس لجنة الصحة والبيئة وعضو مجلس محافظة ذي قار، الدكتور أحمد غني الخفاجي، أن جهاز كشف الأورام السرطانية في المحافظة لا يزال متوقفا بسبب عدم دفع المستحقات المالية للشركة المجهزة للجهاز، مما يعطل تقديم خدمات الكشف المبكر عن السرطان للمواطنين. وأكد الخفاجي خلال البرنامج الصباحي لاذاعة الناصرية...

The post مجلس ذي قار: أزمة مالية تعطل جهاز كشف السرطان وسط تزايد الحاجة الطبية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.