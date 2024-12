مدير زراعة ذي قار: تراجع كبير في عمليات تجريف الأراضي الزراعية هذا العام

2024-12-09 12:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن المهندس محمد عباس، مدير زراعة ذي قار، أن دائرته نجحت في الحد من عمليات تجريف الأراضي الزراعية في المحافظة بشكل كبير خلال العام الحالي، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، حيث وصلت المساحات المجرفة سابقًا إلى نحو 300 دونم. وأوضح عباس خلال البرنامج الصباحي لاذاعة الناصرية أن عمليات التجريف...

