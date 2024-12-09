جهاز الأمن الوطني يعلن قتل إرهابيين بارزين في الأنبار

2024-12-09 12:05:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، عن قتل إرهابيين بارزين في الأنبار.

وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قوة من جهاز الأمن الوطني، وفي عملية نوعية بمحافظة الأنبار، تمكنت من مداهمة أحد الأوكار الإرهابية والقضاء على عناصرها التي كانت تختبئ في المنزل".

وأضاف أن "العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لملاحقة بقايا العصابات الإرهابية وتطهير أرض العراق من شرورها".

وتابع البيان "إذ نفتخر بالإنجاز الأمني الذي تحقق، ننعى ببالغ الحزن استشهاد اثنين من ضباطنا الأبطال خلال هذه العملية بعد الاشتباك المسلح مع المطلوبين، مؤكداً أن "تضحياتهما ستبقى منارةً تُلهم أجيال الأمن لحماية العراق وشعبه".

وأشار الى أن "هذه المفرزة الإرهابية كانت تحت رصد ومتابعة مفارزنا الاستخبارية منذ فترة طويلة، وما أُشيع حول قدومها من خارج الحدود هي أخبار عارية عن الصحة"، داعياً "الجهات الإعلامية كافة إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية".