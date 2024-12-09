وزير الداخلية يصدر جملة توصيات مهمة للقطعات الأمنية المتواجدة على الشريط الحدودي العراقي السوري

2024-12-09 12:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أصدر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الإثنين، خلال زيارته للشريط الحدودي العراقي السوري، مجموعة من التوصيات المهمة لدعم العمل الأمني والاستخباري.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الشمري يتواجد على الشريط الحدودي العراقي السوري لليوم الثاني على التوالي، حيث قام بتفقد القطعات الأمنية المنتشرة في المنطقة، واطلع على خطط الانفتاح والانتشار الأمني، كما عقد اجتماعًا في مقر اللواء التاسع بالمنطقة الثانية ضمن قيادة قوات الحدود بمحافظة الأنبار".

وأضاف البيان، أن "الوزير اطلع على أهم الواجبات التي تقوم بها القوات الأمنية لتعزيز أمن الشريط الحدودي، وأصدر جملة من التوصيات التي تسهم في تعزيز العمل الأمني والاستخباري ضمن قاطع المسؤولية".