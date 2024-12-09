2024-12-09 12:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مدرب القوة الجوية، لؤي صلاح، أهمية الفوز الذي حققه فريقه على النفط بهدف من دون رد، في مستهل مشواره مع الفريق.وقال صلاح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" حصد النقاط في أول مباراة مع الفريق يعد أمراً حاسماً لبناء الثقة وتحقيق الانطلاقة المطلوبة."وأشار صلاح إلى أن" الفريق يمتلك مجموعة من العناصر الممتازة، لكنه يعاني من قلة العدد، ما يتطلب تعزيز الصفوف بلاعبين جدد"، لافتا الى أنه" خلال الشوط الثاني كان بإمكاننا تسجيل أهداف إضافية".وشدد المدرب على أهمية الجانب النفسي في تحقيق الفوز، موجهاً شكره للاعبين على جهودهم، وللإدارة على دعمها المستمر. واختتم حديثه بأن "الفريق سيواصل العمل لتحقيق أهدافه المستقبلية وفق البرنامج الذي تم وضعه".