الأمن العراقي يشتبك مع "إرهابي" في الفلوجة ويفقد ضابطين

2024-12-09 12:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن قوات الأمن العراقية اشتبكت مع "إرهابي" مطلوب للقضاء في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار وفقدت ضابطين اثنين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الأجهزة الأمنية اشتبكت مع أحد المطلوبين وفق المادة 4/ إرهاب في مدينة الفلوجة، حيث قام المطلوب بإطلاق النار على القوة الأمنية، ما أدى إلى مقتل ضابطين أحدهما برتبة مقدم، وإصابة أحد المنتسبين.

وأضاف، أن الاشتباك انتهى بمقتل الإرهابي، مشيرا الى أن القوات الامنية شرعت بعملية تفتيش في المنطقة وتمكنت من اعتقال "ارهابيين" اثنين كانوا مع "الارهابي المقتول".

وفي السياق، أكد المصدر الأمني، أنه لا وجود لدخول أي شخص من سوريا إلى العراق، مشيرا إلى أن الحدود بين البلدين مغلقة بشكل محكم.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني في الفلوجة، أوضح المصدر أن الإرهابي المطلوب ويدعى (جمعه محمد صايل) موجود في المنطقة منذ فترة، حيث يستخدم بستاناً في عامرية الفلوجة كمضافة له.

ولاحقا، أعلن جهاز الأمن الوطني، عن نجاح قواته في تنفيذ عملية نوعية بمحافظة الأنبار أسفرت عن مداهمة أحد الأوكار الإرهابية والقضاء على مجموعة من العناصر الإرهابية التي كانت تختبئ في المنزل.

وقال الجهاز في بيان رسمي، إن العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لملاحقة بقايا العصابات الإرهابية، مبينا أن العملية أودت بحياة اثنين من ضباط الجهاز أثناء الاشتباك مع "الإرهابيين".

وأكد جهاز الأمن الوطني أن هذه العملية الناجحة تأتي ضمن مساعيه المستمرة للقضاء على آخر تهديدات الإرهاب في العراق.

كما نفى البيان صحة الأنباء التي تم تداولها حول قدوم الإرهابيين من خارج الحدود، موضحًا أن هذه المجموعة كانت تحت رصد ومتابعة الاستخبارات العراقية منذ فترة طويلة.

ودعا الجهاز كافة الجهات الإعلامية إلى توخي الحذر واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.