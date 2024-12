التعليم تعلن نتائج القبول المباشر لطلبة الدور الثالث للقناتين العامة والموازي

2024-12-09 12:10:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/ بغدادأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، نتائج القبول المباشر للطلبة ضمن القناتين العامة والتعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للسنة الدراسية 2025/2024. وذكر بيان للوزارة ورد لـ(المدى)أن "النتائج المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة تتضمن قبول (363) طالبا ضمن القناة العامة و(763) طالبا ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للطلبة من خريجي […]

