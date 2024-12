الأمين العام للجامعة العربية يصل بورتسودان للقاء مسؤولين سودانيين

2024-12-09 12:10:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/ بغدادوصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، إلى مدينة بورتسودان لعقد "لقاءات مهمة" مع مسؤولين سودانيين. وقال المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي في بيان أصدرته الجامعة العربية إن الزيارة "تأتي في سياق التضامن المستمر من جانب جامعة الدول العربية مع السودان في الظرف الدقيق الذي يمر به".ومن المنتظر أن […]

