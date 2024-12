تأكيدا لما نشرته “عراق اوبزيرفر”.. الامن الوطني يعلن القضاء على إرهابيين بارزين وارتقاء شهداء الواجب

2024-12-09 12:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الانبار/ عراق اوبزيرفر أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، عن قتل إرهابيين بارزين في الأنبار. وذكر الجهاز في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “قوة من جهاز الأمن الوطني، وفي عملية نوعية بمحافظة الأنبار، تمكنت من مداهمة أحد الأوكار الإرهابية والقضاء على عناصرها التي كانت تختبئ في المنزل”. واضاف أن “العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة …

