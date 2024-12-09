2024-12-09 12:18:04 - المصدر: ايشان

استشهد ضابطان خلال الاشتباك مع إرهابي في قضاء العامرية التابع لمحافظة الانبار٬ اليوم الاثنين. وقال رئيس حزب تقدم٫ محمد الحلبوسي٫ لمنصة “ايشان” ان “قوة من جهاز داهمت منزل الارهابي جمعة محمد صايل العيساوي في العامرية٫ واشتبكت معه”. ولفت الى ان “العيساوي ارهابي مطلوب موجود في العراق واليوم تم قتله خلال الاشتباك معه”٫ مؤكدا انه “لم […]

ظهرت المقالة الحلبوسي لـ”إيشان”: الارهابي الذي قُتِلَ في العامرية لم يأتِ من سجون سوريا أولاً على ايشان.



