2024-12-09 12:30:18 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

تشهد محافظة السليمانية موجة من الإضرابات المستمرة لعدة أيام، حيث امتنع موظفو المؤسسات الحكومية والمعلمون عن الدوام الرسمي احتجاجًا على تأخر صرف الرواتب الشهرية لأكثر من شهرين.





وشمل هذا التصعيد 65% من موظفي المؤسسات الحكومية و85% من المدارس والمعلمين، ما أدى إلى تعطيل الخدمات وتأثير سلبي على معاملات المواطنين، خاصة مع اقتراب نهاية العام الذي يتطلب تسوية العديد من الإجراءات الإدارية.





وقال مصدر إن الإضراب جاء نتيجة تفاقم أزمة الرواتب، التي يعاني منها الموظفون والمعلمون منذ أكثر من عشر سنوات.





وطالب المحتجون بصرف رواتب ثلاثة أشهر متأخرة (تشرين الأول، تشرين الثاني، وكانون الأول)، وتحديد موعد ثابت لصرف الرواتب الشهرية، بالإضافة إلى صرف العلاوات والترقيات المهنية المؤجلة منذ عام 2016.



