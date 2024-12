ارتفاع العملة السورية بنسبة 23%.. 17 الف ليرة مقابل الدولار الأميركي

2024-12-09 12:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

دمشق/ متابعة عراق اوبزيرفر شهدت الليرة السورية ارتفاعا بنسبة 23%، بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وسجلت قيمة العملة السورية مقابل الدولار الأميركي ارتفاع بنسبة 23% 42 في تداولات، اليوم الاثنين، حيث يساوي الدولار الواحد 17 ألف ليرة سورية الآن، بحسب موقع سورية اليوم لتداول العملات. وأظهرت مشاهد من دمشق جمع من السوريين قاموا بإسقاط تمثالا للرئيس الراحل …

