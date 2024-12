2024-12-09 12:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر واصلت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي ارتفاعها في اسواق العملة بالعاصمة #بغداد. وسجلت أسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد 151,000 ديناراً مقابل كل 100 دولار. وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 152,000 دينار، بينما بلغ سعر الشراء 150,000 دينار لكل 100 دولار.

