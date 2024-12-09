البيئة تعلن تشكيل لجنة مشتركة لإغلاق الأنشطة الصناعية المخالفة

2024-12-09 12:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلامي

أعلنت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة مشتركة بهدف إغلاق الأنشطة الصناعية المخالفة للمعايير البيئية، فيما أشارت إلى أنها عملت على فتح خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بالتلوث البيئي.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، لؤي المختار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إصدار أمر ديواني بالعدد 241285، برئاسة عمليات بغداد وعضوية كل من وزارة البيئة ومحافظة بغداد وأمانة بغداد ووزارة الصحة وجهاز الأمن الوطني".

وأكد المختار، أن "الوزارة تملك رصداً دقيقاً للأنشطة الصناعية التي تخالف المعايير البيئية"، موضحا أنه "مع تشكيل اللجنة المشتركة ستتمكن الوزارة من إغلاق هذه الأنشطة وضمان تنفيذ القرارات البيئية بدعم من القوات الأمنية".

وأشار إلى، أن "مديرية بيئة بغداد تقوم بإجراء عمليات الكشف والتحري العشوائي خارج خطة المديرية لتحديد الأنشطة المخالفة".

ولفت إلى، أن "وزارة البيئة قد أطلقت خطوطاً ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن الحالات التي تضر بالبيئة والصحة العامة"، مؤكداً أن "الوزارة ستتصدى لهذه الحالات بحزم وفقاً للتوجيهات الرسمية".