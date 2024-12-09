الديوانية تعلن عن مشروع جديد يزيد سعة نقل الطاقة الكهربائية إلى الضعف

2024-12-09 12:40:02 - المصدر: واع

الديوانية ـ واع ـ صفات العزاوي

أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط، اليوم الاثنين، عن مشروع جديد لزيادة سعة نقل الطاقة الى الضعف.

وقال المدير العام للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط، محمد عبد العزيز، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "استخدام الأسلاك الحرارية فائقة الدقة في خطوط نقل الطاقة يمثل تجربة مهمة، والثانية من نوعها بعد تنفيذ تجربة مشابهة في محافظة بابل".

وأضاف، أن "المشروع الحالي في محافظة الديوانية شمل خطوط الربط بين محطة القادسية – ديوانية، ومحطة القادسية – شامية"، مبينا أن "هذه التجربة ساهمت في زيادة سعة النقل إلى الضعف مقارنة بالسعة السابقة، حيث ارتفعت القدرة من 120 ميغاواط إلى 240 ميغاواط، مع الاعتماد على الأبراج القديمة ومسارات النقل الحالية".

من جانبه، أكد مدير شركة نقل كهرباء الديوانية، باسم شاكر، أن "المشروع تضمن استبدال الأسلاك القديمة بأسلاك حرارية فائقة الدقة، مما أسفر عن زيادة السعة الإجمالية لأكثر من 480 ميغاواط".

وأشار، إلى أن "هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في فك الاختناقات عن المحطات الكهربائية وزيادة ساعات التجهيز للمواطنين"، منوها بأن "تنفيذ المشروع استغرق شهراً واحداً فقط، وتم تنفيذه بواسطة شركة "شانديز" المتخصصة في مشاريع الكهرباء".