بعد انهيارها أمس.. الليرة السورية ترتفع أمام الدولار الأمريكي

2024-12-09 12:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بنحو 23%، لتصل إلى 17 ألف ليرة لكل دولار بحسب موقع sp-today .

ويبلغ السعر الرسمي في مصرف سوريا المركزي نحو 13.7 ألف ليرة.

وأمس، شهدت الليرة السورية انهيارا حادا غير مسبوق، حيث تراجعت قيمتها بنسبة 42% في دمشق، ليصل سعر الدولار إلى 22 ألف ليرة، وفي حلب، وصل الدولار إلى 36 ألف ليرة، منخفضا بنسبة 64%.

ومنذ عام 2020، فقدت الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية. وفي عام 2023، سجل متوسط سعر السوق لليرة السورية انخفاضاً بنسبة 141% مقابل الدولار الأميركي.